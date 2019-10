Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski prvaki v futsalu, ekipa Dobovec Pivovarna Kozel, so po današnjem žrebu dobil tekmece v elitnem delu lige prvakov. Slovenski prvaki bodo potovali na turnir v Moskvo, kjer bodo od 19. do 24. novembra njihovi tekmeci domači klub KPRF, Mostar in belgijski Halle-Gooik.