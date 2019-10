Hrvaški sabor vrnil mejo za upokojitev na 65 let

Zagreb, 18. oktobra - V hrvaškem saboru so danes po nujnem postopku sprejeli spremembe zakona o pokojninskem zavarovanju, s katerim so med drugim vrnili mejo za upokojitev s 67 na 65 let starosti in znižali mesečne odbitke za predčasno upokojitev. S spremembami so v celoti sprejeli zahteve referendumske pobude hrvaških sindikatov "67 je preveč".