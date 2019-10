Premier Šarec konec oktobra na uradni obisk na Madžarsko

Ljubljana, 18. oktobra - Predsednik vlade Marjan Šarec bo v ponedeljek, 28. oktobra, na povabilo madžarskega premierja Viktorja Orbana na uradnem obisku na Madžarskem. Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, prvo uradno srečanje Šarca in Orbana pomeni potrditev dobrih sosedskih odnosov in rednega političnega dialoga med Slovenijo in Madžarsko.