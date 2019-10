Izbrani trije finalisti za naziv sejalca 2019

Ljubljana, 19. oktobra - Slovenska turistična organizacija (STO) je razglasila tri finaliste, ki se potegujejo za naziv sejalca 2019. To so Brko tura, doživetje z naslovom Spremeni tok zgodovine. Si upaš? in Večerja treh dežel. Zmagovalca bodo razglasili 12. novembra na Dnevih slovenskega turizma.