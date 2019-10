Kolesar ekipe Education First zmagovalec druge etape dirke po Guangxiju

Peking, 18. oktobra - Britanec Dan McLay (EF Education First) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Guangxiju na Kitajskem. V ciljnem sprintu skupine je bil boljši od Nemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) in Italijana Mattea Trentina (Mitchelton-Scott), ki sta se prebila na stopničke na drugo in tretje mesto na 152,3 km dolgi etapi Beihai - Qinzhou.