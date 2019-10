GIZ mesne industrije izpostavlja pomen kakovosti in porekla mesa

Ljubljana, 18. oktobra - V GIZ Mesne industrije Slovenije so po odkritju prisotnosti nedovoljenega aditiva v mesnih pripravkih pri trgovcih izpostavili, da naj bosta glavno vodilo pri nakupu mesa kakovost in znano poreklo. "Proizvajalci namreč skrbno pazijo na ugled lastnih blagovnih znamk, ki so njihov največji kapital," so poudarili.