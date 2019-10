Slovenski evropski poslanci pozivajo, naj odločitev o vstopu Hrvaške v schengen sprejme nova komisija

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski evroposlanci so pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Kot so zapisali v pismu, pod katerega se je podpisalo šest od skupno osmih poslancev, gre namreč za odločitev, ki ima pomembne dolgoročne in strateške posledice za EU.