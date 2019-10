Luka Šulić z Vivaldijevimi Štirimi letnimi časi na albumu in turneji

Ljubljana, 18. oktobra - Luka Šulić, znan po ustvarjanju v svetovno znanem duu 2CELLOS, se tokrat samostojno predstavlja s priredbo Vivaldijeve mojstrovine Štirje letni časi za violončelo. Izid njegovega prvega samostojnega albuma The Four Seasons bo pospremila evropska turneja, ki jo bosta uvedla razprodana koncerta v Cankarjevem domu 19. in 20. oktobra.