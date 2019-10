V Stranicah v prometni nesreči umrla dva motorista

Celje, 18. oktobra - V Stranicah se je dopoldne pripetila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi trije motoristi in 74-letni voznik osebnega vozila. Na kraju nesreče sta dva motorista umrla. Cesta med Višnjo vasjo in Stranicami je zaprta, obvoz je urejen po avtocesti, so sporočili s Policijske uprave Celje.