V Brežicah generalka pred pomembnim novembrskim turnirjem

Brežice, 18. oktobra - Brežice bodo konec tega tedna gostile 1. članski turnir za državno jakostno lestvico v badmintonu, na katerega je prijavljenih 31 moških in 14 žensk v posamični konkurenci. Turnir bo hkrati generalka pred mednarodnim turnirjem za evropsko in svetovno jakostno lestvico Victor Slovenia Future Series, ki bo med 21. in 24. novembrom v Brežicah.