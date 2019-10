Vrata odpira poslovna borza zdraviliškega turizma

Šmarješke Toplice, 20. oktobra - V Šmarjeških Toplicah se danes začenja poslovna borza zdraviliškega in wellness turizma Spa-Ce. Do srede se bo na dogodku 15 domačih in sedem tujih zdravilišč predstavljalo 25 vabljenim gostom iz agencij, specializiranih za to vrsto turizma iz celotne Evrope, so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.