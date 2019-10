Celjska občina končala energetsko sanacijo osmih javnih objektov

Celje, 20. oktobra - Celjska občina je končala energetsko sanacijo osmih javnih objektov. V projekt celovite energetske obnove so bile vključene štiri osnovne šole, trije vrtci in Celjski dom. Vrednost celotne naložbe, ki se je pričela lansko poletje, je znašala nekaj več kot štiri milijone evrov, od infrastrukturnega ministrstva pa so prejeli 1,6 milijona evrov.