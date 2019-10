Softiću za umor v Mariboru v ponovljenem sojenju še višja kazen

Maribor, 18. oktobra - Okrožno sodišče je danes Senada Softića obsodilo na 29 let in tri mesece zapora za umor in povzročitev splošne nevarnosti pred dvema letoma na Titovi cesti v Mariboru. S tem je sodišče skoraj v celoti prisluhnilo predlogu tožilstva in obtoženemu na ponovljenem sojenju izreklo celo višjo kazen, kot jo je prejel pred pritožbo. Sodba ni pravnomočna.