Ljubljana, 18. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je kilometer in pol dolg zastoj na dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pri priključku Grosuplje-vzhod proti Novem mestu. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v obe smeri, in sicer proti Celju dva kilometra, proti Ljubljani pa tri kilometre.