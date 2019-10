Z dobrim vzdušjem proti evropski šahovski eliti

Ljubljana, 18. oktobra - Batumi bo med 24. oktobrom in 2. novembrom prizorišče ekipnega šahovskega evropska prvenstva. V ženski konkurenci bodo slovenske barve zastopale Lara Unuk, Lara Janželj, Ivana Hreščak, Monika Rozman in Teja Vidic, v moški pa Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik in Jan Šubelj. Cilj Slovenije je mesto v zgornji polovici sodelujočih.