Na skupščini zdravniškega društva tudi o negativnem ugledu zdravnikov in zdravstva

Ljubljana, 18. oktobra - Na javno podobo zdravništva med drugim vplivajo tako poročanje medijev kot tudi zdravniki sami z javnim obračunavanjem, so ugotavljali sogovorniki v razpravi Zakaj se zdravstvo in zdravniki v slovenski javnosti prikazujejo negativno v okviru skupščine Slovenskega zdravniškega društva. Pozvali so k povezovanju zdravniških vrst in spremembam sistema.