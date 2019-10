KPK pozdravlja odločitev sodišča glede tožbe Setnikar Cankarjeve

Ljubljana, 18. oktobra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pozdravlja zavrnitev tožbenega zahtevka, ki ga je proti KPK vložila nekdanja ministrica za izobraževanje Stanka Setnikar Cankar. Na KPK so za STA zapisali, da sodba dokazuje, da je šlo pri objavi podatkov v konkretnem primeru za podatke, ki so v javnem interesu in so lahko dostopni javnosti.