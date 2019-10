V CD Luka Šulić z Vivaldijevimi Štirimi letnimi časi

Ljubljana, 19. oktobra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi in v nedeljo nastopil Luka Šulić. Član dua 2Cellos bo slovenskemu občinstvu prvič predstavil svoj nov umetniški projekt, Vivaldijeve Štiri letne čase za violončelo in orkester. Koncerta bosta uvedla Šulićevo evropsko turnejo ob izidu njegovega prvega samostojnega albuma The Four Seasons.