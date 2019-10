Bolgarski tatici denarnic pristali v priporu v Ljubljani

Ljubljana, 18. oktobra - Policisti so v torek prijeli tri ženske, ki so kradle denarnice. Med drugim so pridržali Bolgarki, ki sta v trgovinah v središču Ljubljane izmaknili tri denarnice. Bolgarki so že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj v drugih evropskih državah, so sporočili s policije. Preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor.