Evropske borze uvodoma večinoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 18. oktobra - Večina osrednjih indeksov evropskih borz se v uvodnem delu trgovanja giblje v rdečem. Vlagatelji so pozdravili pozitiven razvoj dogodkov glede brexita, a so zaskrbljeni nad podatki o upočasnjevanju rasti kitajskega gospodarstva. Kitajska je v tretjem letošnjem četrtletju zabeležila šestodstotno rast, kar je najnižja rast v zadnjih 27 letih in pol.