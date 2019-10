Kratki film Bik Bojana Labovića na festivalu Film Front v Novem Sadu

Novi Sad, 21. oktobra - Kratki igrani filma Bik scenarista in režiserja Bojana Labovića bo prikazan v tekmovalnem regionalnem programu mednarodnega festivala kratkega filma Film Front v Novem Sadu, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Festival, ki ga pripravljajo od leta 2003, bo potekal od 24. do 27. oktobra.