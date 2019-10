Letošnja novoletna okrasitev Ljubljane poklon pokojnemu Modicu

Ljubljana, 19. oktobra - V Ljubljani so že začeli postavitev lučk, ki bodo v decembrskem času krasile prestolnico. Letošnja postavitev bo v celoti poklon pokojnemu umetniku Zmagu Modicu, ki je zasnoval postavitev Vesoljna Ljubljana. Lučke bodo sicer prižgali na zadnji petek pred prvo adventno nedeljo, to bo 29. novembra, so za STA pojasnili na ljubljanski občini.