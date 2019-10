V Ormožu se začenja prvi Grossmannov festival fantastike in stripa

Ormož, 18. oktobra - Po poletnem Grossmannovem festivalu filma v Ormožu letos prvič pripravljajo še Grossmannov festival fantastike in stripa. Festival, ki se začenja danes, bo na Ormoškem gradu v treh dneh ponudil filmske projekcije, predavanja filmskih in stripovskih ustvarjalcev, pogovore, razstave, delavnice in koncert. Zaživela bo tudi t.i. fantastična tržnica.