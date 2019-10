Pošta Slovenije na Goriškem odpira novo pretovorno pošto

Nova Gorica, 18. oktobra - Pošta Slovenije bo danes v Kromberku pri Novi Gorici odprla novo pretovorno pošto. Z investicijo so uredili prostor za paketno predelavo in skladiščenje ter nakladalno ploščad z dvižnimi mizami za razkladanje in nakladanje paketne tvarine. Za naložbo so namenili okoli 1,7 milijona evrov, so sporočili s Pošte Slovenije.