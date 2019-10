Newyorški mestni svet izglasoval zaprtje zloglasnega zapora Rikers Island

New York, 18. oktobra - Newyorški mestni svet je v četrtek podprl zaprtje zloglasnega zapora Rikers Island v Queensu do leta 2026. Leta 1932 odprti zapor je na slabem glasu zaradi izredno slabih razmer. Pogosti so primeri fizičnega in spolnega nasilja med zaporniki, nasilja paznikov nad zaporniki ter nadlegovanja obiskovalcev in splošnega propadanja.