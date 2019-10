Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. K temu je pripomogel nov sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU. K dvigu indeksov sta prispevala tudi dviga dobičkov ponudnika video vsebin Netflixa in banke Morgan Stanley, poroča francoska tiskovna agencija AFP.