V od sveta odrezani družini na Nizozemskem naj bi bili še trije otroci

Amsterdam, 17. oktobra - Družina na Nizozemskem, ki je več let v kraju Ruinenrwold živela izolirana od sveta, naj bi po poročanju lokalnih medijev imela še tri otroke. Doslej je javnost vedela za šest otrok, starih od 18 do 25 let, in njihovega nepokretnega očeta, ki pa naj bi imel še tri starejše hčerke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.