Inštitut za novejšo zgodovino zaznamoval 60 let delovanja

Ljubljana, 17. oktobra - Inštitut za novejšo zgodovino letos praznuje 60 let delovanja. Prehojeno pot so danes zaznamovali v ljubljanski Kazini s slavnostno akademijo s pogledom, uprtim naprej, so zapisali v vabilu. Osrednji govornik je bil predsednik DZ Dejan Židan, ki je med drugim dejal, da inštitut razpolaga z izjemno znanstveno avtoriteto.