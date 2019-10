Bruselj, 17. oktobra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju podprli dogovor o brexitu, ki so ga dosegli pogajalci unije in Združenega kraljestva. Ob tem so institucije EU pozvali k izvedbi vseh korakov, potrebnih za zagotovitev uveljavitve ločitvenega sporazuma 1. novembra, pravijo viri pri EU.