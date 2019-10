V zdravniških vrstah zahteve po učinkovitem javnem zdravstvu

Ljubljana, 17. oktobra - V zdravniških vrstah ob današnjem posvetu Sistemske napake slovenskega zdravstva in kako jih odpraviti ugotavljajo, da obstoječi zdravstveni sistem škoduje bolnikom in da so prišli v nasprotje z etičnimi in strokovnimi načeli poklica. Zato zahtevajo spremembe trenutne ureditve, med drugim tudi reformo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov.