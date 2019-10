Pahor in NSi enotna glede nujnosti razprave o digitalizaciji

Ljubljana, 17. oktobra - Delegacija NSi je predsedniku republike Borutu Pahorju danes predstavila svoj načrt za digitalizacijo Slovenije z naslovom Pametna Slovenija. Pahor se je strinjal, da je razprava o digitalizaciji potrebna. Dogovorili so se, da bo urad predsednika republike do začetka prihodnjega leta na to temo organiziral širši posvet.