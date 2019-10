Dortmund, 17. oktobra - Portugalski nogometni reprezentant Raphael Guerreiro je podaljšal pogodbo z nemškim prvoligašem Borussio Dortmundom do konca junija 2023. Petindvajsetletni levi branilec je v Dortmundu od leta 2016, do danes je odigral 61 tekem in dosegel 10 golov.