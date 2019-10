Kemisu delna odločba gradbene inšpekcije

Ljubljana, 17. oktobra - Gradbena inšpekcija je izdala delno odločbo v primeru Kemis, so za STA potrdili na inšpektoratu za okolje in prostor. Njene vsebine inšpektorat še ne more razkriti, ker še teče postopek vročanja. Je pa Radio Slovenija poročal, da lahko podjetje na Vrhniki kljub črni gradnji še naprej opravlja dejavnost.