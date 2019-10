Med obtoženimi bolgarskimi navijači tudi 18-letnik

Sofija, 17. oktobra - Bolgarske oblasti so v zvezi z rasizmom na nogometni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 med Bolgarijo in Anglijo identificirali devet osumljencev, med njimi je tudi najstnik. Ta je obtožen huliganizma, štiri izgrednike pa so že denarno kaznovali in jim prepovedali vstop na športne dogodke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.