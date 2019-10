Ljubljanska borza: Večina prometa z delnicami Krke

Ljubljana, 17. oktobra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji opravili za 381.260 evrov poslov, večino z delnicami Krke. Njihov tečaj je ostal na sredini ravni. Medtem so šle delnice Luke Koper, Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje navzdol, delnice Petrola, Intereurope in Save Re pa navzgor. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je dan sklenil tik nad gladino.