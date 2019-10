Avstrijska SPÖ samo še za prava koalicijska pogajanja

Dunaj, 17. oktobra - Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) so danes sporočili, da jih pripravljalni pogovori z zmagovalko predčasnih parlamentarnih volitev, ljudsko stranko, ne zanimajo več in si želijo pravih koalicijskih pogajanj. ÖVP je v odzivu sporočil, da je to "pozitivno" vzel na znanje, a želi najprej opraviti pripravljalne pogovore z Zelenimi in Neosom.