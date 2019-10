Na konferenci zagotovila pristojnih o pripravljenosti na zimsko službo, a tudi pozivi voznikom

Ljubljana, 17. oktobra - Pristojni iz Darsa, direkcije za infrastrukturo in inženirske družbe DRI so na današnji konferenci v Ljubljani zagotovili, da so zimske službe pripravljene na sneg in druge nevšečnosti v zimskem obdobju. Nekaj bo v prihajajoči zimi tudi novosti, vsi pa so k ustreznemu ravnanju spet pozvali tudi vse uporabnike cest, saj zimska služba ni vsemogočna.