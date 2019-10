Srb nezakonito prevažal migrante iz Afganistana in Iraka

Rogatec, 17. oktobra - Policisti so danes okoli 1. ure v Brezovcu pri Rogatcu ustavili 29-letnega srbskega voznika, ki je v osebnem avtomobilu prevažal tri državljane Afganistana in enega državljana Iraka, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Dva od njih sta bila mladoletna, so sporočili s celjske policijske uprave.