Sweet Child O' Mine prvi video iz 80. let z milijardo ogledov

Los Angeles, 18. oktobra - Uspešnica skupine Guns N' Roses iz leta 1987 Sweet Child O' Mine je na YouTubeu presegla milijardo ogledov. S tem je po pisanju britanskega BBC postala prvi videospot iz 80. let, ki je dosegel to magično številko. Skladbo iz prvega albuma skupine Appetite for Destruction si je letos dnevno ogledalo skoraj 600.000 ljudi.