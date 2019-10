Čebelarjem po slabi letini poziv k oddaji vloge za finančno pomoč

Ljubljana, 20. oktobra - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja čebelarje poziva k čimprejšnji oddaji vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode, ki so jo utrpeli zaradi slabih vremenskih razmer. Izpad letine je približno 60-odstoten, krojila so jo temperaturna nihanja ter neurja z velikimi količinami dežja, vetra in toče. Agencija vloge zbira do 28. oktobra.