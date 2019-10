Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini pozivi k brezplačni šoli

Ljubljana, 17. oktobra - Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini so tudi predstavnice Botrstva in zveze prijateljev mladine (ZPM) opozorile na vpliv revščine na otroke. Izpostavile so neenakosti, ki jih povzroča plačljivost obveznih šolskih programov v javnih šolah, kot so kulturni dnevi ali šola v naravi. Pozivajo, naj se te stroške krije iz proračuna šol.