Ljubljana, 17. oktobra - Vlada je danes potrdila spremenjeno uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, iz katere se umika šakal. Potrdila je program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja med letoma 2019 in 2021 ter za to predvidela 2,7 milijona evrov.