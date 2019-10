Barnier: Urejen brexit mogoče izvesti do konca meseca

Bruselj, 17. oktobra - Urejen brexit je mogoče izvesti do konca meseca, kot je predvideno, je ocenil glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier ob predstavitvi dogovora o spremenjenem ločitvenem sporazumu in politični izjavi o prihodnjih odnosih, ki so ga danes dosegli pogajalci EU in Združenega kraljestva.