Na Poljskem množični protesti proti zakonu, ki bi kaznoval spolno vzgojo

Varšava, 17. oktobra - Več tisoč ljudi se je v sredo zvečer v Varšavi in drugih mestih na Poljskem zbralo na protestih proti spornemu predlogu zakona, ki bi kriminaliziral pouk o spolnosti in učitelje, ki bi poučevali spolno vzgojo, kaznoval z do tremi leti zapora. Za prihodnje dni so napovedani novi protesti.