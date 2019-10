Juncker: Dosežen dogovor o brexitu

Bruselj, 17. oktobra - Pogajalci EU in Združenega kraljestva so dosegli dogovor o brexitu. "Kjer je volja, je dogovor. Imamo ga!" je tvitnil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Opisal ga je kot pošten in uravnotežen dogovor za EU in Združeno kraljestvo ter voditeljem članic unije priporočil, da ga podprejo.