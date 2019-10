Tatiču na begu pred policisti odpadla pnevmatika

Cerklje ob Krki, 17. oktobra - Policisti so bili v sredo obveščeni, da je neznanec ukradel registrsko tablico. Tatičev avtomobil so izsledili, voznik pa je kljub temu, da so ga policisti skušali ustaviti, nadaljeval vožnjo, dokler mu ni odpadla pnevmatika. V vozilu je imel več ukradenih predmetov, vrednih okoli 400 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.