Poškodovana rudarja Premogovnika Velenje že v domači oskrbi

Velenje, 17. oktobra - Rudarja, ki sta bila poškodovana v sredini nesreči v Premogovniku Velenje, sta že v domači oskrbi. Eden je dobil udarec v nogo, drugi pa v predel hrbta. Oba so po obravnavi v Zdravstvenem domu Velenje napotili na nadaljnje preiskave v celjsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre dejansko za lažje poškodbe, so danes za STA povedali v premogovniku.