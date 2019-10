Na letošnjem sociološkem srečanju o vlogi znanosti in družbah prihodnosti

Ljubljana, 17. oktobra - V blejskem hotelu Bled Rose se bo v petek začelo tradicionalno sociološko srečanje z naslovom Znanost in družbe prihodnosti, ki ga pripravlja Slovensko sociološko društvo. Osrednji predavatelj srečanja bo ameriški sociolog in filozof Steve Fuller, že danes pa bo na Bledu potekal tudi preddogodek na temo položaja in vloge znanosti v regiji.