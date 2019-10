Nemški izvoz orožja v Turčijo na rekordni ravni

Berlin, 17. oktobra - Medtem ko evropske države razmišljajo o embargu na prodajo orožja Turčiji zaradi ofenzive proti Kurdom na severu Sirije, so v Nemčiji objavili podatke o tem, koliko orožja so letos izvozili v to državo. V prvih osmih mesecih letošnjega leta ga je bilo po podatkih nemškega ministrstva za gospodarstvo za 250,4 milijona evrov.