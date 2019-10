V Laškem odprli čebelarski center

Laško, 17. oktobra - V Laškem so danes v kletnih prostorih nekdanje Kraševčeve hiše, ki se nahaja na Mestni ulici, odprli čebelarski center. V prostorih centra se bodo izvajale aktivnosti Čebelarskega društva Laško, delavnice za otroke in izobraževalni turistični programi po načelih sodobnih interpretacijskih praks, so sporočili z laške občine.